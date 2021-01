Bianchi: “Torino? Prima era più debole e con poca cattiveria, ora spirito da Toro. Non diamo troppe responsabilità a Vlahovic”

L’ex attaccante del Torino Rolando Bianchi a TMW ha analizzato così quello che sarà il match di domani sera: “Torino-Fiorentina sfida salvezza? Prandelli ha ragione a dirlo, anche perché il Torino ha cambiato mentalità con Nicola. Prima era più debole e con poca cattiveria, ora ha lo spirito da Toro che mancava con Giampaolo. La Fiorentina è messa meglio in classifica, ma se dovesse far male in questa gara, farebbe un grosso errore. Attacco? È più completo il Torino, ma la Fiorentina ha degli ottimi elementi. Forse manca un attaccante che stia più al centro del reparto, che sia proprio una prima punta. Vlahovic ha ottime qualità, ma pecca di esperienza. Non diamogli troppe responsabilità, può diventare un problema”.

0 0 vote Article Rating