Bianco: “I ritmi in allenamento sono sempre elevati, Italiano è un grande allenatore. Qatar? Potevo fare qualcosa di più ma…”

Il giovane centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco, ha parlato ai canali ufficiali viola dal ritiro austriaco: “I ritmi in allenamento sono sempre elevati. Quest’anno addirittura abbiamo fatto due ritiri. Qua in Austria siamo stati molto bene. Ruolo? Faccio ciò che mi chiede il mister. Basta sia in mediana, per il resto è abbastanza indifferente. Qatar? Potevo fare qualcosa di più, ma sono abbastanza soddisfatto”.

Poi ha proseguito: “Conosco quasi tutti i ragazzi della prima squadra. Favasuli? E’ un ragazzo simpatico e disponibile, tutti lo hanno preso a cuore. Italiano essendo stato un centrocampista ci martella molto. E’ un grande allenatore”.