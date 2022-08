Bianco si gioca le proprie carte ma in mezzo c’è traffico. Le ambizioni e gli obiettivi del giovane viola

Fresco di rinnovo fino al 2026 con opzione per un’ulteriore stagione, Alessandro Bianco ha iniziato la prima vera annata da giocatore della Fiorentina con entusiasmo. Dopo un percorso eccellente all’interno del vivaio viola, costellato di successi con la Primavera della Fiorentina, ora il centrocampista piemontese si appresta a mettersi in gioco al piano superiore. Calciatore di spiccata personalità e buone doti tecniche, Bianco proverà a ritagliarsi spazio in una linea mediana fitta di concorrenti. Il giocatore e l’entourage hanno scelto di rimanere a Firenze almeno fino al mercato di riparazione, per poi valutare il da farsi in base alle possibilità avute dal ragazzo.

Finora Bianco non è mai sceso in campo, ma il dato lascia il tempo che trova dal momento che la stagione è appena iniziata. La dirigenza viola ha confermato il ragazzo con il premio del rinnovo; Bianco è l’unico 2002 ad essere tenuto in rosa. Sono infatti partiti in prestito Corradini, Munteanu, Frison e Agostinelli. Le richieste per Bianco non mancavano, ma per il momento il giocatore rimane a Firenze. Adesso il suo compito sarà quello di fare breccia nelle gerarchie di Italiano, provando a sfruttare le chance che potrebbero arrivare. ‘Obiettivi? L’esordio in Serie A e aumentare il minutaggio via via’. Il 2002 viola cercherà di realizzare i propri desideri e tra 3 mesi sarà possibile un primo bilancio.