Biasin: “L’Inter ha abbandonato Chiesa: vi spiego il motivo. Commisso? Se fossi un tifoso della Fiorentina sarei sereno per il futuro”

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, è intervenuto a Lady Radio soffermandosi sul futuro di Federico Chiesa. Queste le sue parole: “Non ci sono più tentativi in corso dell’Inter per arrivare al talento della Fiorentina. Marotta è sempre stato un grosso fan del giocatore, ma poi ha deciso di abbandonare la pista per questioni economiche: non credo che tornerà indietro su questa scelta. Commisso? L’italo-americano ha voglia di investire, lo ritengo un proprietario serio nonostante i molti errori commessi in questa stagione. Se fossi un tifoso della Viola sarei sereno in vista del futuro. Biraghi-Dalbert? I due esterni mancini non hanno fatto così male, nonostante le critiche che gli hanno fatto. Non è stata uno scambio strabiliante, ma la resa è stata tutto sommato onesta”.

0 0 vote Article Rating