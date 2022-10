Biasin: “Mi immaginavo la Fiorentina in zona europea, ma per ora i fatti smentiscono. Non ce n’è uno che faccia gol”

Il giornalista e tifoso dell’Inter Fabrizio Biasin ha commentato la gara di domani, tra i nerazzurri e la Fiorentina, su Radio Toscana: “Sicuramente, i risultati dicono che l’Inter si è messa a fare l’Inter, ma dovrebbe essere la normalità. L’inizio di stagione ci aveva raccontato un’altra cosa, ma è stato bravo Inzaghi e tutti ora remano dalla stessa parte. Adesso, bisogna giocare sapendo che non si hanno alternative alla vittoria: hai già quattro sconfitte”.

Sulla Fiorentina: “Fossi in Italiano, ripartirei con la stessa impostazione dell’anno scorso, quando la Fiorentina ha giocato una delle sue migliori prestazioni: l’Inter per un’ora non riuscì a vedere palla. Ora c’è una differenza: davanti non ce n’è uno che faccia gol e, secondo me, manca un uomo che riesca a equilibrare il tutto a centrocampo. Dove me la immagino? Nella mia griglia, l’avevo pensata senza dubbi in Europa, ma per ora sono stato smentito dai fatti“.