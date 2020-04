Biasin: “Su Chiesa non si può parlare di cifre. Sta bene in 4-3-3. L’asta per Tonali è bloccata.”

Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto a Radio Sportiva parlando di Federico Chiesa: “Eviterei di parlare di cifre, perché post covid saranno molto differenti. La sua posizione ideale è in modulo 4-3-3».

E ripresa del campionato: “A settembre ci sarà ancora rischio e stadi chiusi, ma 2-3 mesi di tempo in più significano tanto per organizzare meglio la cosa. .Spadafora? Molto significativo quel che ha detto ieri. Molti presidenti sono scettici sulla ripartenza perché riuscire a sistemare tutti i punti del protocollo è complicatissimo”

E su Tonali: “Su di lui ci sono tutte le squadre più importanti in Italia e in Europa, ma in questo momento l’asta è bloccata».