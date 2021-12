Nell’editoriale scritto per TMW, il giornalista Fabrizio Biasin ha dato le pagelle ai protagonisti del 2021 calcistico. L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, grazie ai trentatré gol segnati negli ultimi dodici mesi, si è meritato un otto in pagella.

Queste la motivazione di Biasin: “(Vlahovic) È forte. Del tipo che il luogo comune ‘magari con una maglia pesante non rende’ vale per molti giocatori, ma difficilmente per lui. Beato chi se lo piglia”.