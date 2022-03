Biasin: “Vlahovic è alla Juventus perché la Fiorentina ha scelto di incassare un bel malloppo. Ecco cosa non era necessario”

Il noto giornalista sportivo Fabrizio Biasin, nel corso dell’editoriale scritto per TMW, si è soffermato anche sul ritorno di Dusan Vlahovic a Firenze, che affronterà per la prima volta la Fiorentina con la maglia della Juventus.

Queste le sue parole: “Vlahovic torna là dove è diventato grande. E ben sappiamo cosa lo attende, non certo un clima in stile Carnevale di Rio. E ci auguriamo che tutto si limiti a qualche sonora pernacchia, perché il dato di fatto è uno: Vlahovic è un giocatore della Juve perché ha scelto il bianconero, ma anche e soprattutto perché la proprietà viola ha scelto legittimamente di incassare un gran bel malloppo. E ha fatto bene. Al limite, semmai, doveva risparmiarsi la dialettica precedente, quella del club che mai si sarebbe inchinato allo strapotere bianconero. Ecco, quella cosa lì non era davvero necessaria“.