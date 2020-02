Bigica: “Ci siamo meritati il passaggio del turno, eliminare la Juventus vale doppio. Cinque finali in tre anni sono un qualcosa di straordinario”

L’allenatore della Fiorentina Primavera Emiliano Bigica, fresco di conquista della finale di Coppa Italia, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Il percorso che ci ha portato in finale è stato tutt’altro che facile, e purtroppo a livello di risultati non ha trovato riscontro in campionato. Sicuramente non è facile per dei ragazzi così giovani che stanno ancora terminando il loro percorso di formazione. Sono comunque orgoglioso dei miei ragazzi, ci siamo ritrovati a giocare la quinta finale in tre anni e non so quanti ci sono riusciti e ci riuscirebbero. Verona? Sono sorpreso di vederli in finale, pensavo che la Roma avrebbe ribaltato la sconfitta dell’andata. Comunque per adesso mettiamo un attimo da parte la Coppa Italia e concentriamoci sul campionato, dove dobbiamo risalire la china. Juventus? Con loro vale sempre doppio, eliminarli in casa loro è stato bellissimo. Penso che nella doppia sfida abbiamo meritato nettamente il passaggio del turno, peccato per il gol subito oggi all’ultimo secondo. Rosa di quest’anno inferiore? Non la reputo tale, questa finale vale quanto quella della scorsa stagione ed è stata ottenuta esattamente allo stesso modo, col sacrificio e col sudore. Finale secca? Sicuramente sarà più difficile rispetto a una sfida di andata e ritorno. Commisso? Mi ha chiamato al termine della partita complimentandosi con tutti noi e dimostrando come sempre grande attaccamento alla famiglia Fiorentina. Vlahovic? Intanto lo ringrazio perché è il nostro primo tifoso, sarebbe anche voluto venire a giocare con noi. Deve essere d’esempio a tutti per la voglia e la passione che ci mette sempre. Mi aspettavo che potesse dare una grossa mano alla prima squadra, e sia Montella che Iachini lo hanno gestito bene. Anche i numeri parlano per lui: otto gol alla prima stagione in Serie A non è da tutti”.