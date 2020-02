Bigica: “Siamo una squadra che gioca sull’errore avversario. Coppa Italia? Mercoledì sarà una gara che darà già stimoli”

Al termine della bella vittoria della Primavera viola contro il Torino ha parlato così l’allenatore Emiliano Bigica: “Oggi era importante il risultato, da troppo tempo facevamo ottime prestazioni senza ottenere il risultato pieno. Il ritorno di Coppa Italia? Mercoledì sarà una gara che darà già stimoli di per sé, è tutto ancora in ballo per conquistarci la finale. Ho detto ai ragazzi che il loro habitat naturale è stare nella propria metà campo e giocare sull’errore dell’avversario, sulle ripartenze. Avevo chiesto di non sbagliare i palloni centrali perché sennò ci costringono a tornare indietro: a tratti l’abbiamo capito e il gol è venuto da una bella azione esterna. Questi tre punti sono ossigeno vitale per noi”.