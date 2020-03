Bigica: “Vlahovic diventerà uno dei più forti in circolazione, Pedro non ha la…”

L’allenatore della Fiorentina Primavera, Emiliano Bigica è intervenuto a Toscana TV parlando dei rinvii: “Anche il campionato Primavera sta subendo dei rinvii. Noi la scorsa domenica siamo andati a Verona anche con tutto il caos che cominciava ad esserci, e quattro ore prima della gare di domenica ci hanno comunicato che la gara non si sarebbe giocata. Una comunicazione decisamente non corretta per quanto riguarda i tempi”.

E sul rapporto con gli allenatori della Prima squadra: “Con Pioli, Montella e Iachini c’è sempre stata grande sinergia. Spesso alcuni miei giocatori vanno ad allenarsi con la Prima squadra. La Primavera è un po’ un imbuto, non è detto che quelli che vanno in prima squadra siano gli unici che si affermeranno: “si possono percorrere varie strade per arrivare e togliersi le soddisfazioni. La Fiorentina ha intrapreso una buona strada col settore giovanile, è molto attenta ai giovani”.

Sulle finali: “La prima con l’Inter diciamo che era quasi ingiocabile. Gli abbiamo dato del filo da torcere. La finale con l’Inter del Viareggio è quella che mi è rimasta più indigesta. Quella che abbiamo conquistato pochi giorni fa è la quinta finale in tre anni. E’ una bella soddisfazione”.

Su Pedro: “E’ venuto a giocare due partite con noi. Stava recuperando da questo problema muscolare, il giocatore ancora non era pronto perché nelle sue corde non ha grandissima capacità di attaccare la profondità. Giocare il campionato italiano soprattutto per gli attaccanti non è semplice. L’essere poco impiegato non gli ha fatto scattare quella scintilla nel voler imporsi”.

E su Vlahovic: “La sua forza è che ama giocare a calcio, che fosse la prima squadra o la Primavera o gli allievi lui voleva giocare sempre. Per quanto riguarda le sue caratteristiche penso che possa diventare uno degli attaccanti più forti in circolazione.