Bigica: “Vlahovic ha tanta fame, quindici gol non si fanno per caso. Vi racconto quest’aneddoto”

L’ex tecnico della Fiorentina Primavera, Emiliano Bigica, è intervenuto a RTV 38 per discutere delle tematiche del momento in casa viola.

Queste le sue parole: “Firenze è la mia seconda cosa, sono arrivato da giovane trovando l’affetto che chiunque vorrebbe da una città. Con la Fiorentina ci siamo tolti delle grandi soddisfazioni. Vlahovic? Si vedeva che aveva delle grandi potenzialità. Oltre alle doti tecniche, Dusan ha sempre avuto fame. Due anni fa fu escluso dalle convocazioni della Serbia, mi chiamò subito dicendomi che sarebbe venuto a giocare i playoff con la Primavera: segnò una doppietta. I quindici gol stagionali non sono un caso, Vlahovic tiene alla maglia che indossa e alla città per cui gioca”.

Continua così Bigica: “Un giudizio sulla stagione della Fiorentina? Non mi piace vedere la squadra in lotta per la salvezza per il terzo anno consecutivo. Primavera? Nella finale di Coppa Italia contro la Lazio, vedo la Viola favorita. Il calcio è imprevedibile e i biancocelesti sono una buona squadra. La Fiorentina è ben allenata, sta facendo un buona stagione e sono contento per la terza finale di fila”.