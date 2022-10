Biglia: “La Fiorentina è forte, sarà una gara diversa dall’andata. Ci giochiamo il primo posto. In Italia ho ricordi fantastici”

Il calciatore dell’Istanbul Basaksehir Lucas Biglia ha parlato in conferenza stampa, in vista della sfida di domani contro la Fiorentina: “Per noi è importante, perché giochiamo contro una squadra forte. Questa è un’occasione per misurare il livello in cui siamo. Il girone deve ancora finire e vogliamo terminarlo nella miglior maniera possibile. Italia? Ricordi fantastici, ho un figlio che è nato qui. C’è un legame fortissimo. Purtroppo, non mi è piaciuto il modo in cui sono dovuto andare via dalla Lazio, ma fa parte del calcio. Nessun rimpianto”.

Sulla vittoria della ‘sua’ Lazio contro la Viola: “Sì, ho visto la partita. La Fiorentina ha comunque una rosa per poter arrivare più in alto. Magari è stata un po’ sfortunata, non era la sua giornata. Ma è una squadra forte, Italiano è un allenatore con idee molto chiare“.

Sulla sfida di domani: “Fiorentina diversa rispetto all’andata? Certo. A loro mancavano giocatori importanti, in Turchia. Noi domani ci giochiamo il primo posto. Sarà una gara completamente diversa”.