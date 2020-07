Biraghi a segno nel poker dell’Inter. Guarda la NUOVA CLASSIFICA della Serie A

L’ultimo posticipo serale di questo giovedì vedeva contro l’Inter di Antonio Conte impegnata ancora nella lotta Champions e la Spal di Di Biagio, ormai alle ultime battute nella massima serie. I nerazzurri si rendono pericolosi subito al 5′, quando Brozovic col mancino colpisce in pieno il palo. Al 37′ la squadra di Conte passa in vantaggio. Candreva innescato da Alexis Sanchez batte Letica portando in vantaggio i nerazzurri. Al 55′ ha raddoppiato l’ex Fiorentina Cristiano Biraghi e Alexis Sanchez ha siglato il tris cinque minuti più tardi. Al 74′ Gagliardini mette a segno il poker, con l’Inter che resta più che mai in lotta Champions.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 77, Inter 72, Atalanta 70, Lazio 69, Roma 57, Napoli, Milan 53, Sassuolo 47, Verona 44, Bologna 43, Cagliari 41, Parma 40, Fiorentina 39, Sampdoria 38, Torino 37, Udinese 36, Genoa 30, Lecce 29, Brescia 21, Spal 19.