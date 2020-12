Biraghi: “Abbiamo fatto la partita perfetta. Ribery ha capito la realtà di Firenze. Chiesa? Non gli piace rientrare e io…”

L’esterno sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi, su Sky dopo il successo con la Juventus ha tessuto le lodi di Ribery: “La cosa più bella sua è vedere come si è calato nella realtà di Firenze. L’umiltà che ha messo e che sta mettendo, lo rende sempre più campione”.

Sulla vittoria a Torino: “Sapevamo che potevamo fare una bella prestazione, bisogna però fare la partita perfetta per vincere e l’abbiamo fatta. La svolta? Diciamolo dalla prossima, perché dobbiamo giocare col Bologna e quella è una partita da vincere. Un po’ di preoccupazione contro Chiesa ce l’avevo, perché ha quello strappo che mette in difficoltà. Ma sapevo anche che non gli piace essere attaccato, perché non gli piace fare quella corsa all’indietro. Ci ho provato ed è andata bene”.