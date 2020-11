Biraghi: “Anche noi giocatori abbiamo le nostre responsabilità. Iachini ha creduto in me, ora con Prandelli stiamo facendo un lavoro diverso e…”

Il terzino sinistro della Fiorentina Cristiano Biraghi intervistato da Tuttosport ha parlato così dell’inizio difficile dei gigliati: “Quando accadono queste cose non ci sono mai un solo motivo e un solo colpevole. Eravamo partiti anche bene poi qualcosa si è inceppato e non siamo riusciti a rendere come volevamo. Anche noi calciatori abbiamo le nostre responsabilità. Voglio ringraziare Iachini, ha creduto tanto in me facendomi sentire importantissimo. Ora con Prandelli stiamo facendo un lavoro diverso, lui è un ottimo allenatore e la sua carriera lo dimostra. Certo non ha la bacchetta magica e ci vorrà un po’ di tempo per assimilare le sue idee di gioco, ma credo che siamo sulla strada giusta”.

0 0 vote Article Rating