Biraghi: “Ci aspettavamo più gente sugli spalti perché l’apporto del pubblico è fondamentale. Spero che qualcuno ci ripensi, ma…”

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, esprime un po’ di rammarico per il fatto che non ci sarà una grande atmosfera sugli spalti al Franchi: “Sappiamo tutti quanto sia importante l’apporto del pubblico allo stadio e ci dispiacerà vedere solo diecimila persone al Franchi. Potevamo aspettarci qualcosa di più, ma è anche un motivo per poter andare avanti in questa competizione. Speriamo che qualche persona ci ripensi nelle ultime ore, ma quelli che verranno ci faranno sentire il loro supporto”.

E aggiunge: “Ranieri conosce l’ambiente, lo stadio, Firenze, è motivato e farà una grande partita anche lui”.