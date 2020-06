Biraghi & co. fuori dalla Coppa Italia. Mertens porta il Napoli in finale

Nella semifinale di Coppa Italia di stasera il Napoli pareggia 1-1 in casa contro l’Inter e accede così alla finale, grazie anche all’1-0 realizzato all’andata a San Siro. I nerazzurri vanno in vantaggio con un gol di Eriksen direttamente da calcio d’angolo con la complicità di un errore del portiere dei partenopei Ospina. L’estremo difensore colombiano si riscatta nel finale del primo tempo con un gran lancio che innesca l’azione del pareggio realizzato da Mertens. Il risultato non cambia nonostante gli ingressi nella ripresa, tra cui anche quello dell’ex terzino della Fiorentina Biraghi. A giocare quindi la finale contro la Juventus mercoledì 17 giugno all’Olimpico di Roma sarà la squadra allenata da Gattuso.

0 0 vote Article Rating