Biraghi: “Dopo lo 0-3 dell’anno scorso contro la Juventus abbiamo passato una grande settimana. Per fermare Chiesa servirà l’aiuto di tutti”

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi si pronuncia così a DAZN su Federico Chiesa, ex di turno con la maglia della Juventus: “Lui è un grande giocatore e lo sta dimostrando da qualche anno. Non sarà facile fermarlo, servirà l’aiuto di tutta la squadra ma la Juventus non è solo Chiesa. Ci vorrà una grande prestazione”.

E sullo 0-3 dello scorso anno contro i bianconeri afferma: “Dobbiamo ricordare quello che è accaduto dopo la partita, abbiamo passato una grande settimana. Ma ora c’è pensare solo al presente e dare continuità al nostro gioco”.