Biraghi e Castrovilli ancora a quota zero: chance contro la Lituania?

Roberto Mancini ha convocato più di trenta giocatori per le prime tre partite della Nazionale italiana nel girone di qualificazione per i Mondiali in Qatar nel 2022. Tra di loro ci sono anche due giocatori della Fiorentina, Cristiano Biraghi e Gaetano Castrovilli. Entrambi, però, non hanno trovato spazio nelle prime due partite giocate dall’Italia contro Irlanda del Nord e Bulgaria.

La speranza per i due è di trovare minutaggio, dal 1’ o a partita in corsa, nell’ultima partita contro la Lituania, in programma mercoledì. Altrimenti i due torneranno a Firenze, dove rincontreranno Iachini, senza aver mai giocato.