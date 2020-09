Biraghi e Firenze: si ricomincia? Il terzino cerca casa in centro e ora…

Dopo il prestito all’Inter, il classe ’92 Cristiano Biraghi ha fatto ritorno alla Fiorentina. In questi giorni si lavora al prolungamento di contratto e all’adeguamento dell’ingaggio del terzino lombardo, che sembra sempre più destinato a restare a Firenze. Il calciatore infatti, secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, da pochi giorni cerca casa in affitto, molto vicino al centro del capoluogo toscano. Un’abitazione spaziosa, ben arredata e con 3 camere e garage: terrazzo incluso. Difficilmente una sede in cui trattenersi per meno di un mese, fino alla fine del calciomercato. Si attendono sviluppi, ma l’avventura di Biraghi in viola sembra pronta a ricominciare…

