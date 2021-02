Biraghi: “E’ un momento difficile, che ad inizio anno nessuno si aspettava. La Sampdoria lavora insieme da un anno e mezzo ma noi…”

Il difensore della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato così del momento viola al TGR: “E’ un momento difficile, che ad inizio anno nessuno si aspettava. Dobbiamo assolutamente tirarci fuori da questa situazione. La Sampdoria è una squadra che lavora da un anno e mezzo insieme, per noi sarà una partita difficile. Noi dobbiamo andare a Genova organizzati e cercare di portare a casa un risultato positivo. E’ normale che Commisso non sia contento dei risultati. La classifica non è bella ma non dovremo avere paura”.

