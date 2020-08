Biraghi, in settimana può esserci l’incontro decisivo per una sua permanenza in viola

Il Corriere dello Sport – Stadio di oggi mette in evidenza come la questione della corsia sinistra della Fiorentina sia ancora aperta. Il terzino mancino Cristiano Biraghi è pronto a rientrare in viola dall’Inter dopo la fine dello scambio di prestiti con Dalbert, ma per una sua eventuale permanenza in viola serve un adeguamento del contratto. Il suo procuratore Mario Giuffredi è stato chiaro in questo senso e per mercoledì è già in programma un incontro per stabilire le probabili basi per un accordo. Per quanto riguarda le alternative il tecnico Beppe Iachini è pronto a mentre rimangono in ballo i nomi di Semadell’Udinese e Spinazzola della Roma.

