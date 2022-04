Biraghi: “La finale di Coppa Italia sarebbe il coronamento di un sogno che aveva anche Astori. Davide era convinto che la squadra sarebbe rinata e ripartita”

A Tuttosport, Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha parlato del match in programma domani contro la Juventus. Una finale da rincorrere, quello che sarebbe stato il sogno anche di Davide Astori:

“Domani c’è in palio una finale e questo rende ancor più importante e speciale questa sfida: riuscirci – ha evidenziato Biraghi – sarebbe anche il coronamento di un sogno che aveva Astori. Quando arrivai la Fiorentina stava attraversando un momento delicato di forti cambiamenti, ma Davide era rimasto perché ci credeva: era convinto che la squadra sarebbe rinata e ripartita. Andare in finale sarebbe quindi anche per lui“.