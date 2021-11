Biraghi lascia il ritiro, ma nessun infortunio per il capitano della Fiorentina

E’ arrivata direttamente dal ritiro della Nazionale la notizia che Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, è stato costretto a lasciare anticipatamente la compagine di Roberto Mancini.

Il motivo, secondo quanto si apprende, è strettamente personale. Negli ultimi minuti è circolata voce anche di un possibile infortunio del numero 3 viola; secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nessun acciacco in vista per Biraghi. Il difensore della Fiorentina ha dovuto lasciare il ritiro azzurro per una ragione personale, ma allo stesso tempo, specifichiamo che non dovrebbe trattarsi di una cosa gravissima.