Biraghi: “Non è stata una stagione da buttare, ma l’obiettivo dell’Inter è vincere. E non c’è dubbio che…”

Ancora in attesa di sapere quale sarà il suo futuro, Cristiano Biraghi – di proprietà della Fiorentina ma in prestito nell’ultima stagione all’Inter – ha fatto intuire sui social qual è la sua scelta preferita. Il laterale mancino, infatti, ha pubblicato una foto che lo ritrae accanto al trofeo dell’Europa League con una lunga didascalia: “Siamo arrivati ad un passo da una coppa che avremmo tanto voluto alzare, per noi e per i nostri tifosi. Non è andata come desideravamo ma non è stata certo una stagione da buttare, secondi in campionato e finalisti di Europa League. Certo che l’obiettivo per chi indossa questa meravigliosa maglia è vincere. E non c’è dubbio che l’Inter ricomincerà a lottare per questo. Da subito. #amala”.

