Biraghi: “Non eravamo abituati a giocare partite con una certa pressione. Abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con la Juventus. La spinta del Franchi sarà un vantaggio, è ancora tutto nelle nostre mani”

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina targata Vincenzo Italiano, ha parlato così ai microfoni del club gigliato a proposito della pressione che si accumula giocando certe gare per conquistare l’Europa: “Anche questo è stato un elemento che ha fatto parte degli ultimi scivoloni. Un conto è giocare delle partite normali, un altro è giocare delle partite con delle pressioni maggiori. Forse non eravamo abituati, ma dipende, perchè con la Roma non è capitato, eppure anche li sapevamo che era necessario vincere. Sabato con la Juventus non sarà una partita come le altre. Sicuramente sarà una gara difficile, quest’anno abbiam sempre perso ma abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari. Speriamo che sabato le cose girino a nostro favore. Lo stadio sarà una garanzia per noi. Siamo la seconda squadra per punti fatti in casa e partire con questo vantaggio per noi non è male”.

E ancora: “Servirà una partita perfetta da parte di tutti per battere una squadra come la Juventus. Le motivazioni per una gara del genere sono facili da trovare. Il destino è ancora tutto nelle nostre mani. Prima stagione da capitano della Fiorentina? E’ un grande orgoglio ed una grande responsabilità, ma mi piace parlare sempre di più capitani, cioè i più esperti del gruppo. Per me è stato facile perchè alle spalle ho sempre avuto altri ragazzi della squadra che con le loro parole mi hanno sempre saputo consigliare la cosa giusta da fare”.