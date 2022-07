Biraghi: “Partiamo avanti rispetto allo scorso anno, ma ora dobbiamo alzare l’asticella. In Europa sarà tutto diverso”

MOENA – Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi a risposto alle domande dei giornalisti dopo l’amichevole contro il Trento: “Quella che sta nascendo è forse la squadra viola più completa che ho visto qui a Firenze. Partiamo avanti rispetto allo scorso anno, stiamo inserendo bene i nuovi arrivati. Abbiamo fatto un buon ritiro. Lo scorso anno si vedeva che le cose stavano cambiando già dal ritiro. Magari non ci aspettavamo di arrivare li sopra l’Atalanta e a pochi punti dalle romane”.

E ancora: “Arrivare più avanti possibile è l’obiettivo. Sarà dura perché molte squadre si sono rinforzate e confermarsi sarà difficile. Questo ritiro ci è servito per mettere minuti nelle gambe e lavorare su aspetti di cui non ci sarà tempo di lavorare durante l’anno. Anche la scorsa stagione non ci siamo espressi al massimo. Dobbiamo alzare l’asticella”.

E sul rapporto con la stampa: “Mi piace parlare con voi perché ci si può confrontare. Lo scorso anno volevo mettere un punto allo schifo che abbiamo fatto nelle stagioni precedenti per ripartire e lo abbiamo fatto. Anche a livello personale credo di aver fatto bene, a giocatori come me servono gli stimoli per migliorare e Italiano in questo è stato fondamentale. Lo scorso anno in qualche partita si è vista un po’ di mancanza di fame, come a Salerno o a Genova. Ci stiamo lavorando. In Europa sarà un’altra cosa, dobbiamo essere pronti”.