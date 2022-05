Biraghi, Rosati e gli altri convocati dal quartier generale della Fiorentina: il patto della reazione

Un piccolo retroscena quello raccontato da La Gazzetta dello Sport: non solo il pranzo con Vincenzo Italiano ma la giornata di giovedì è stata utile anche per un confronto tra la dirigenza e il gruppo squadra, in particolare quei giocatori che il gruppo lo trascinano più degli altri. Parliamo di Biraghi ovviamente, in qualità di capitano, di Rosati, che è uomo collante e recita alla grande in ruolo del terzo portiere-motivatore e di un piccolo estratto della rosa in grado di incidere anche sugli altri. Al centro dell’attenzione la necessità di reagire dopo tre k.o. di fila, un qualcosa a cui la Fiorentina di quest’anno non è per fortuna abituata. C’è ancora un’Europa in ballo, potenzialmente da conquistare.