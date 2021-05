Biraghi: “Salvezza merito di Iachini, gliene saremo grati per tutta la vita. Era stato mandato via troppo presto, quando è tornato situazione drammatica”

A Dazn l’esterno viola Cristiano Biraghi ha parlato di questo finale di stagione: “Franck è un giocatore che ha fatto la storia del calcio, è normale che abbia il rispetto che merita. E’ stato un idolo per tanti più giovani come noi, giocarci insieme è un privilegio. La partita? Dobbiamo fare i complimenti al Napoli, che ha fatto una buona partita, non è facile vincere contro di noi perché ultimamente stiamo facendo bene e abbiamo raggiunto la nostra identità. Si meritano di andare in Champions League”.

Quindi il commento sui meriti di Iachini: “Quando l’hanno mandato via purtroppo era presto, stavamo costruendo e non c’era stato tempo di lavorare insieme, poi quando è tornato la situazione era drammatica perché oltre al fattore campo c’era un fattore mentale ancora più rilevante. Avevamo perso l’autostima, avevamo perso tutto, il mister è stato bravo a rimettere in piedi tutto. Gliene saremo grati per tutta la vita, il merito della salvezza è suo. Battibecchi con Gattuso? Sono cose di campo, Rino è molto passionale e anche io. Capita il battibecco sul campo ma finisce tutto lì”.