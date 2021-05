Biraghi: “Siamo ancora sul pezzo, c’è da onorare la maglia fino all’ultimo minuto. Ora clima sereno perché l’obiettivo è stato raggiunto”

Il commento di Cristano Biraghi arriva anche tramite il media ufficiale della Fiorentina: “Ultimamente noi stiamo improntando tutte le partite sul carattere, sappiamo che prima del gioco dobbiamo mettere in campo l’aggressività, la voglia di non perdere contrasti e anche oggi si è dimostrato. Il Napoli è una grande squadra, è più forte e l’ha dimostrato. Noi abbiamo giocato la nostra partita come facciamo sempre, all’andata loro avevano fatto una grande partita e noi perso male, abbiamo fatto il massimo ma loro sono stati superiori. Ringraziamenti a Iachini? Abbiamo raggiunto l’obiettivo quindi il clima è più sereno, però siamo ancora sul pezzo perché c’è da onorare la maglia fino all’ultimo minuto del campionato. Poi se sarà addio, ci saluteremo”.