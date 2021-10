Biraghi: “Sono il secondo rigorista dopo Vlahovic, non è vero che non si è sentito di calciare. Ha carattere e ha fatto una grandissima partita”

Il terzino e capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, autore del rigore siglato quest’oggi contro il Cagliari, commenta così la vittoria dei suoi a DAZN: ”

“Arrivavamo da due sconfitte con Napoli e Venezia, forse immeritatamente. Ero convinto che oggi avremmo svoltato e fatto una grande partita ma andava dimostrato sul campo. L’abbiamo fatto da grande squadra e siamo contenti. Da oggi è rientrata anche la curva e abbiamo vinto anche per loro. La continuità di risultati è importante, lavoriamo anche per quello ma ragioniamo partita per partita”.

Sull’episodio del rigore dice: “Vlahovic è il rigorista, io sono il secondo. Di solito tira lui e io le punizioni, oggi abbiamo cambiato. Dusan è un giocatore giovane ma ha carattere e personalità come pochi, non è vero che non se la sentiva, altrimenti non avrebbe fatto la partita che ha fatto”.

E sulla prossima partita contro la Lazio si esprime così:” Sappiamo che è una gara difficile, andiamo a giocare contro una grande squadra. Ora godiamoci la vittoria, da domani penseremo alla Lazio”.