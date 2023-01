Biraghi, Terracciano e Amrabat donano ‘Regali sospesi’ ai bambini del Santa Maria Annunziata – FOTO

Oggi una delegazione della Fiorentina, insieme ai rappresentanti dell’UNICEF e di Clementoni, ha consegnato i ‘Regali sospesi UNICEF – Clementoni’ ai bambini ospiti presso l’Ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli (FI). Tra questi erano presenti: il capitano Cristiano Biraghi, Pietro Terracciano e Sofyan Amrabat, insieme al Direttore Generale del Club Joe Barone e al Direttore Tecnico Nicolas Burdisso.

“Ci siamo avvicinati a UNICEF per far sì che il nostro modello di gestione e di relazione con i minori fosse il migliore possibile e oggi la nostra collaborazione prosegue supportando questo progetto che tocca sia i piccoli del nostro territorio che l’infanzia in difficoltà proprio dove nel mondo ce n’è più bisogno. Agire mettendo il calcio e il nostro Club al servizio di campagne come questa è al centro del nostro impegno nei confronti dell’infanzia più fragile e della nostra comunità. Tornare con i nostri atleti a far visita ai piccoli pazienti è stata una grande emozione e siamo felici che l’iniziativa del Regalo Sospeso abbia toccato anche Firenze” ha dichiarato Joe Barone.