Biraghi: “Una grande emozione indossare la maglia della Fiorentina e la fascia da capitano. I social stanno diventando molto pericolosi, tante persone si nascondono dietro una tastiera”

Il difensore della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha risposto alle domande fatte dai tifosi viola sugli account ufficiali della società: “Rispetto agli ultimi due o tre anni, il mister sta proponendo un calcio diverso, che ha generato molto entusiasmo in me e nei miei compagni. Stiamo facendo veramente un bel lavoro. Per giocare ad alti livelli, l’elemento più importante è la testa e tapparsi le orecchie quando sono da tapparli. Il mio sogno da bambino era giocare con la maglia dell’Inter, con gli anni poi sono cambiati e ora sogno di riportare in alto la Fiorentina“.

Poi ha aggiunto: “Sono molto felice di essere a Firenze, ho una stabilità familiare molto bella. Le mie bimbe sono cresciute qui ed è come una seconda casa per noi. Io non ho un bel rapporto coi social in generale, perché non li uso molto. Però mi piace guardare, osservare e farmi un’idea, perché i social stanno diventando molto pericolosi, perché tante persone si nascondono dietro una tastiera ed uno schermo e a volte esagerano. E non molti sono in grado di reggere questa pressione”.

Su cosa prova ad indossare la maglia viola: “Questo è il quinto anno, ma per me è come se fossi all’inizio. E’ una maglia importante, di una squadra gloriosa. Sulla fascia, noi abbiamo già un capitano, però è bello portarla in campo anche se solo per questi giorni”.