Biraghi: “Una sconfitta che non toglie nulla alla nostra salvezza. E’ stata più dura del previsto, ma non per questo meno importante”

Il difensore della Fiorentina, Cristiano Biraghi, attraverso il suo profilo Instagram, ha commentato la battuta d’arresto, irrilevante per le sorti della classifica, dei viola contro il Napoli: “Una sconfitta che non toglie nulla alla nostra salvezza. Più tosta del previsto, non per questo meno importante”. Questo è quello che ha voluto far sapere il giocatore che aveva anche rilasciato grandi attestati di stima a Iachini subito dopo la partita.