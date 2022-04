Biraghi: “Voglio chiudere la carriera a Firenze, potrei rinnovare in bianco. Ai dirigenti direi: ‘Mettete voi le cifre sul contratto'”

Un amore, ormai contraccambiato quello tra il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi e i tifosi viola. Tanto che il numero 3 gigliato, sarebbe disposto anche a rinnovare in bianco: “Ne parlavo qualche giorno fa con il mio procuratore – ha ammesso a Tuttosport – potrei rinnovare in bianco e ai dirigenti con i quali ho un bellissimo rapporto direi: «Mettete voi le cifre”. Finché potrò dare il massimo per questa squadra e questa gente io ci sarò e non mi tirerò mai indietro». Figurarsi domani, in una gara che vale un sogno”.