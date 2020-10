Bisogna spendere per vincere? Vero, ma non sempre. Nella classifica dei club più costosi di Serie A la Fiorentina è davanti alla squadra più in forma del campionato

Uno studio effettuato dall’osservatorio del calcio del CIES ha stilato la classifica dei club più costosi d’Europa e anche d’Italia. La graduatoria fa riferimento al 2019 e somma i costi per l’acquisto di ogni giocatore della rosa delle varie squadre. A livello europeo al primo posto troviamo il Manchester City, seguito da Psg e Manchester United. In Serie A, invece la classifica è la seguente, con tra parentesi i milioni spesi: Juventus (594), Napoli (467), Inter (439), Roma (303), Milan (255), Lazio (160), Fiorentina (158), Torino (139), Atalanta (136), Sampdoria (124). Solo settima dunque la Fiorentina, ma ciò che sorprende è come l’Atalanta si trovi al nono posto dietro squadre che negli ultimi anni sono arrivate sotto nella classifica del campionato, viola compresi.

