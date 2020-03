Bizzotto: “Fiorentina, il pareggio di ieri vale una sconfitta. Stagione buttata via, l’obiettivo era un altro”

Stefano Bizzotto, giornalista della Rai presente ieri alla Dacia Arena per assistere a Udinese-Fiorentina, è intervenuto a Radio Bruno Toscana. Queste le sue parole: “Per entrambe le squadre il pareggio di ieri è come una sconfitta. Ribery? Il suo ritorno darebbe sicuramente più imprevedibilità alla squadra di Iachini, ma non penso che sia così imminente. La stagione della Fiorentina è da considerarsi negativa, sprecata e buttata via: l’obiettivo della società era quello di stare verso il sesto-settimo posto della classifica”.