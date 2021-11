Blitz della Juventus per Alvarez, ma la Fiorentina non molla

Julian Alvarez ha stregato tutti e sulle tracce dell’attaccante del River Plate non c’è solo la Fiorentina. Secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, la Juventus avrebbe mandato i suoi emissari in Argentina per seguire da vicino l’attaccante classe 2000.

La situazione è piuttosto complessa, perché i Millionarios sperano di trattenere Alvarez e di rinnovargli il contratto in scadenza nel 2022. La prima offerta è stata rifiutata dall’entourage dell’attaccante perché il River puntava ad alzare il valore della clausola rescissoria, oggi pari a venti milioni di euro.

Entro i primi giorni di dicembre la situazione sarà più chiara: Alvarez vuole un club pronto a garantirgli minuti importanti, dato che il suo obiettivo è la convocazione nell’Argentina per i Mondiali in Qatar. La Fiorentina osserva, forte degli ottimi rapporti con il River Plate e della presenza di Burdisso; la Juventus, invece, raccoglie informazioni.