Boateng: “Chiesa può diventare uno dei più forti al mondo, fondamentale il passaggio alla Juventus. Su Ribery…”

Sul sito di DAZN una lunga intervista di Diletta Leotta all’ex calciatore della Fiorentina Kevin Prince Boateng, che a gennaio si è trasferito al Monza. Queste le sue parole su Franck Ribery: “Ribery è una bella persona. Fa tutto con un’eleganza assurda, anche mentre gioca. Se scarta due avversari, lo fa con eleganza. Lo conosco da tanto. Dopo la mia prima partita in Serie B con il Monza mi ha chiamato per dirmi che l’aveva vista in tv. Non è scontato trovare campioni come lui.

E sull’altro ex viola Federico Chiesa: “Chiesa può diventare uno dei più forti del mondo: si concentra sul lavoro, è tranquillo, è forte fisicamente. La cosa che lo farà sicuramente crescere è il trasferimento alla Juventus, lì ti alleni sempre con i campioni e ogni partita la devi vincere. Ma deve cambiare modo di vestirsi, perchè il suo stile fa pena”.