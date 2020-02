Boateng conquista tutti e il Besiktas vuol fare una nuova richiesta alla Fiorentina. “Ho vissuto un momento davvero speciale”

L’impatto di Kevin Prince Boateng sulle vicende del Besiktas è stato incredibile. L’attaccante della Fiorentina si è inserito subito molto bene nella sua nuova realtà. E sono alcuni organi di informazione ghanesi adesso il club di Istanbul ha tutta l’intenzione di prolungare il suo periodo di permanenza in Turchia. Una nuova richiesta verrà fatta presto alla società viola su indicazione diretta dell’allenatore Sergen Yalçın.

Intanto anche il giocatore è rimasto colpito da questa nuova realtà tanto da dire dopo la sua prima partita in maglia bianconera: “Sono stato in molte nazioni, ho giocato per molte squadre. Ho vissuto un momento veramente indimenticabile”.