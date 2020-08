Boateng e la dichiarazione d’amore alla Satta: “Se sono qui è per sempre”

La rottura può dirsi definitivamente archiviata e lasciata alle spalle, tra l’attaccante della Fiorentina, Kevin Prince Boateng, e la compagna, Melissa Satta. I due si sono riconciliati la scorsa estate e tutto sembra andare per il verso giusto.

Da parte del calciatore viola arriva una dedica profonda alla sua Melissa: “Non sono perfetto! Dico cose stupide. Rido quando non è il momento di farlo. Ho cicatrici lasciate da persone che mi hanno fatto del male. Sono pazzo e probabilmente non cambierò. Amami o no. Ma io ti faccio una promessa, se sono qui, sono qui per sempre”.