Boateng in prima linea contro il razzsimo: “Io l’ho sentito il dolore, al mondo calcio sembra che interessi solo il pallone che rotola”

Sempre in prima linea contro il razzismo. Kevin Prince Boateng, attaccante della Fiorentina, ha raccontato la sua esperienza e la sua visione a Rivista Undici. Queste alcune parti della sua intervista:

“Il calcio qui in Italia è lo sport più seguito, ma ancora si fa troppo poco per combattere il razzismo. Sembra che interessi solo che il pallone rotoli in porta. Così non va bene. A scuola oltre alla matematica bisognerebbe insegnare il razzismo e far capire che così non si fa. La base di tutto è l’istruzione. Spesso di guarda a questo tema come lontano da noi, come qualcosa che esiste solo in America e invece è molto presente anche qui in Europa. Le istituzioni del calcio? Non basta far vedere un video prima della finale di Champions League con Ronaldo per combattere il razzismo. Io so il dolore che si prova a subirlo”.