Boateng lascia la Fiorentina…per andare a giocare in Serie B

Kevin Prince Boateng cambia maglia e va a giocare in Serie B. Secondo quello che riporta Sky, nella notte il giocatore ha raggiunto l’accordo per passare al Monza, il club di cui è proprietario Silvio Berlusconi e che sogna il ritorno in Serie A.

Boateng aveva ancora un anno di contratto con la Fiorentina con un ingaggio anche piuttosto pesante che adesso viene risparmiato. Dopo un avvio promettente la scorsa stagione, l’ex Barcellona è finito gradualmente ai margini della squadra ed è stato prestato al Besiktas a gennaio.