“Boateng, non c’è più l’obbligo del prolungamento del prestito per il Besiktas”. La sorpresa della Fiorentina: “Non abbiamo fatto nulla”

In Turchia sta rimbalzando su vari media la notizia che il Besiktas sarebbe riuscito ad ottenere da parte della Fiorentina la ‘rimozione’ dell’obbligo del prolungamento del prestito di Kevin Prince Boateng, in caso di raggiungimento di determinate presenze in campo. Una notizia questa che però ha colto di sorpresa il club viola. “Non abbiamo fatto nulla” questa la posizione del club in merito raccolta da Fiorentinanews.com.

