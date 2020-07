Boateng: Ora c’è la possibilità per la Fiorentina di cederlo in Italia

Kevin Prince Boateng tornerà presto alla base. L’avventura al Besiktas non è destinata a durare, nonostante sia andata in maniera positiva. E per la Fiorentina ci sarà la necessità di piazzarlo altrove, visto e considerato che il ghanese non fa più parte dei piani tecnici della società.

Per i viola però si sta aprendo una possibilità concreta: quella di cederlo al Benevento. La formazione sannita il prossimo anno giocherà in Serie A dopo la promozione conquistata sul campo ed ha la voglia di costruire una compagine ambiziosa. Boateng potrebbe essere protagonista tornando accanto ad un personaggio che conosce molto bene come Filippo Inzaghi. Da valutare, nel caso, ci sarebbe la formula per la cessione, anche se il prestito resta la soluzione più probabile.