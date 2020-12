Boateng si divide dalla Satta: “Dopo un periodo di separazione io e Melissa abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione”

La coppia scoppia…definitivamente. Dopo le ricorrenti voci ecco che l’ex attaccante della Fiorentina, ora al Monza, Kevin Prince Boateng, ha annunciato via social (come si conviene di questi tempi) la rottura del suo rapporto con l’ex velina di Striscia La Notizia, Melissa Satta.

“Dopo un periodo di separazione – scrive Boateng – abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox“.