Bocci: “Acquistare Berardi quando sai di perdere Vlahovic sarebbe una bella risposta da parte di Commisso. A gennaio serve un giocatore simile a Pobega o Maggiore”

Il giornalista Alessandro Bocci ha commentato le tematiche del momento in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

Di seguito le sue parole: “Se la Fiorentina vuole lottare in Europa, Berardi è un giocatore che ti dà qualcosa in più. Ad oggi, il club viola ha bisogno di certezze come il capitano del Sassuolo, ma anche di scommesse per il futuro. In un momento in cui perderai Vlahovic, acquistare il campione d’Europa sarebbe una bella risposta di Commisso nei confronti del mondo del calcio”.

Continua così Bocci: “Italiano sta facendo un gran lavoro, ma ci sono alcune cose da migliorare. Amrabat, ad esempio, non entra mai bene in gara: nel calcio di oggi, le riserve sono fondamentali. Se la Fiorentina subisce sempre gol alla fine, un motivo ci sarà. A gennaio serve un centrocampista di grande dinamismo, un giocatore simile a Pobega o Maggiore”.