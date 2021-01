Bocci: “Caicedo è il primo nome nella lista della Fiorentina ma Prandelli dovrebbe cambiare sistema. Callejon potrebbe andare in prestito”

A Radio Bruno il giornalista Alessandro Bocci parla di alcune questioni di mercato, da Callejon a Caicedo: “Quello di gennaio è un mercato che tutti gli allenatori di Serie A odiano, andrebbe risolto il problema perché quando si gioca non ci dovrebbero essere trattative. La Fiorentina ha una rosa ampia che porta inevitabilmente scontenti, ci dovranno essere almeno 5-6 uscite, che saliranno in caso di arrivi. Il 3-5-2 ha portato anche a diverse valutazioni sul mercato perché oltre all’attaccante potrebbe servire un centrocampista più manovriero di Pulgar. Callejon? Il sistema lo penalizza, ci sono esterni adatti tipo Candreva ma lui non lo è. Credo che sia un giocatore importante ma non per questa Fiorentina per cui credo che se arriverà un’offerta la società e il giocatore la prenderanno in considerazione. Può essere solo l’alternativa a Ribery ora oppure un’opzione d’emergenza. Potrebbe esserci una soluzione in prestito per qualche mese. Caicedo? Penso che sia il primo nella lista della Fiorentina ma poi bisogna vedere. Lui ha una promessa di cessione a 5 milioni ma poi magari Lotito la promessa se l’è rimangiata. Per giocare con lui e Vlahovic bisogna cambiare sistema, altrimenti serve un giocatore che sia decisivo ma partendo dalla panchina”.

0 0 vote Article Rating