Bocci: “Caro Commisso, la Fiorentina non può vivacchiare, la scorsa stagione è stata un fallimento. Sullo STADIO dico che…”

Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Stadio? Il Franchi bisognerebbe tenerlo bene. Finché non vedo strette di mano e accordi resto molto scettico sull’argomento. Dichiarazioni di Commisso? In questa stagione la Fiorentina deve lottare per l’Europa, la scorsa stagione in questo senso la possiamo definire un fallimento. Lo merita per diritto, il club viola non può vivacchiare. E’ il motivo che ha generato il malumore verso i Della Valle”.

0 0 vote Article Rating